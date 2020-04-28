В Бурятии военные навели переправу для отрезанных водой поселков

Военные связали понтонной переправой с "большой землей" два отдаленных населенных пункта в Бурятии.

Военнослужащие инженерных подразделений Восточного военного округа навели понтонную переправу через горную реку Джиду в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино. Об этом командование попросили в правительстве Бурятии.

"Для выполнения задачи военнослужащие на тяжелой военной технике повышенной проходимости КрАЗ-255Б совершили марш около 200 км с пункта постоянной дислокации до Джидинского района. Затем военные инженеры выполнили нормативы по сбросу понтонных звеньев и наведению переправы", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Длина понтонной переправы составила более 100 метров, но в случае подъема воды ее можно будет нарастить. Для этого создан дополнительный запас понтонных звеньев.

Понтонным мостом могут пользоваться как пешеходы, так и автомобильная техника.

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