Военные продезинфицировали здание горбольницы в Чите

Военные химики продезинфицировали здание и прилегающую территорию первой городской больницы города Читы в Забайкальском крае.

"Специалисты радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа провели обработку здания и прилегающей территории читинской городской больницы", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, дезраствором были обработаны административные и поликлинические помещения в медицинском учреждении поселка Горный Забайкальского края.

Работы проведены "в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций", уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что морская пехота Северного флота проведет учения по высадке десанта на побережье в Арктике. Также в ходе учений боевые расчеты кораблей будут тренироваться в отражении воздушной атаки на отряд высадившихся десантников и выполнят практические стрельбы по воздушным целям.