Военные расширили полевой госпиталь под Красноярском до двух тысяч коек

Военнослужащие Минобороны России завершили развертывание полевого обсервационного лагеря на 2000 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

Группа военных прибыла в регион для оказания помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из местных золотодобывающих предприятий.

Ранее на этом же месте был развернут полевой госпиталь для пациентов.

"Военнослужащие установили 100 палаток УСБ из расчёта размещения до 20 человек в каждой палатке. На территории лагеря развёрнуто пять передвижных автомобильных кухонь ПАК-200 на базе автомобилей КАМАЗ, пункты обеззараживания воды, помывки и стирки вещевого имущества", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Вокруг лагеря создана необходимая инфраструктура, все палатки электрифицированы.

Всего к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, более 100 единиц специальной военной техники, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минобороны для помощи в борьбе с коронавирусом перебрасывает в Дагестан два полевых госпиталя.