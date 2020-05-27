Военные развернули полевой госпиталь в дагестанском Ботлихе

Военные медики Западного военного округа завершили развертывание полевого мобильного госпиталя на 100 коек в поселке Ботлих Республики Дагестан.

"На заранее подготовленной подразделениями железнодорожных войск Южного военного округа площадке в кратчайший срок были развернуты приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Медперсонал готов к приему пациентов. В их распоряжении самое современное оборудование:

аппараты искусственной вентиляции легких,

мониторы интенсивного наблюдения пациентов,

рентгенографические аппараты,

аппараты УЗИ,

анализаторы крови,

ПЦР лаборатория.

Напомним, что два военных госпиталя общей вместимостью на 200 коек были направлены в Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России за минувшие сутки зафиксировано 8338 новых случаев заражения коронавирусом.