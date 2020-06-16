Следком: человек, стрелявший в полицейских в Москве, жив

Мужчина, который в понедельник, 15 июня, открыл стрельбу на Ленинградском проспекте Москвы в сторону полицейских, жив.

Об этом сообщает Главное следственное управление следственного комитета столицы.

"Следователи <...> не располагает данными о смерти подозреваемого. Он доставлен в одну из больниц, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщила Юлия Иванова, представитель ГСУ СК по Москве (цитата ТАСС).

Напомним, вчера в Москве пешеход открыл огонь по экипажу ГИБДД. Во время попытки задержать и обезвредить стрелка правоохранители его ранили. Сейчас он, повторим, находится в больнице.

Его личность установлена, но имя не называется. Известно только, что ему 25 лет и родом он из Ингушетии.