Даниил Симанов, 19-летний житель Перми и 23-летний житель Ульяновска Вячеслав Круглов предстанут перед судом по обвинению в реабилитации нацизма. Расследование уголовных дел против них завершено.
Напомним, молодые люди в рамках акции «Бессмертный полк» разместили в интернете фотографии Гитлера и изменника родины Власова для их трансляции в ряду героев войны и тружеников тыла.
Как сообщает представитель российского Следственного комитета, цели и мотивы, которыми руководствовались Круглов и Симанов, установлены:
В ходе предварительного следствия оба «поклонника нацистов» вину признали полностью.
Уголовные дела направлены в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и направлении дел в суд.
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