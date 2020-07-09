Пытавшиеся протащить нацистов в Бессмертный полк предстанут перед судом

Даниил Симанов, 19-летний житель Перми и 23-летний житель Ульяновска Вячеслав Круглов предстанут перед судом по обвинению в реабилитации нацизма. Расследование уголовных дел против них завершено.

Следственные действия с обвиняемыми в реабилитации нацизма

Напомним, молодые люди в рамках акции «Бессмертный полк» разместили в интернете фотографии Гитлера и изменника родины Власова для их трансляции в ряду героев войны и тружеников тыла.

Как сообщает представитель российского Следственного комитета, цели и мотивы, которыми руководствовались Круглов и Симанов, установлены:

Симанов хотел оправдать деяния, совершенные нацистом Власовым, и героизировать его личность;

Круглов во время следствия настаивал, что «просто зло пошутил», прекрасно осознавая кто такой Гитлер.

В ходе предварительного следствия оба «поклонника нацистов» вину признали полностью.

Уголовные дела направлены в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и направлении дел в суд.

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