В Бурятии более тысячи связистов провели масштабную радиотренировку

Солдаты и офицеры войск связи Восточного военного округа провели крупномасштабную радиотренировку, в которой было задействовано более тысячи человек.

Во время мероприятия военнослужащие организовали стабильную связь по открытым, закрытым и защищённым каналам между пунктами управления и другими подразделениями. Помимо этого, была проверена работа нового современного радиооборудования, а также протестированы его возможности при действии по различным каналам связи.

Военным удалось выполнить поставленные боевые задачи и уложиться в контрольные нормативы организации связи в полевых условиях.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, к тренировке были привлечены такие виды современного военного оборудования, как радиостанции "Азарт", командно-штабные машины "Артек" и прочие.