На Курилах стартовали тактические учения по противодесантной обороне

Стартовали тактические учения для военнослужащих Восточного военного округа, соединения которых дислоцированы на Курильских островах. Военные будут отрабатывать приёмы противодесантной обороны.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в рамках учений военнослужащие были подняты по учебной тревоге, им предстояло выдвинуться в заданный район в составе колонны и в ходе движения отразить нападения диверсионной группы условного противника.

По прибытии в заданный район военнослужащие оборудовали огневые позиции и организовали оборону береговой линии. Помимо этого, участники учений выполнили нормативы по обработке военной техники и личного состава средствами РХБЗ.

Условным противником были применены средства радиоэлектронного подавления. Для выполнения задачи военные использовали беспилотные летательные аппараты и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска".

Всего в учениях приняли участие более тысячи человек личного состава, а также 200 единиц военной техники и вооружений.