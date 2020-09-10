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На Курилах стартовали тактические учения по противодесантной обороне

Силовые структуры » Министерство обороны

Стартовали тактические учения для военнослужащих Восточного военного округа, соединения которых дислоцированы на Курильских островах. Военные будут отрабатывать приёмы противодесантной обороны.

На Курилах стартовали тактические учения по противодесантной обороне

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в рамках учений военнослужащие были подняты по учебной тревоге, им предстояло выдвинуться в заданный район в составе колонны и в ходе движения отразить нападения диверсионной группы условного противника.

По прибытии в заданный район военнослужащие оборудовали огневые позиции и организовали оборону береговой линии. Помимо этого, участники учений выполнили нормативы по обработке военной техники и личного состава средствами РХБЗ.

Условным противником были применены средства радиоэлектронного подавления. Для выполнения задачи военные использовали беспилотные летательные аппараты и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска".

Всего в учениях приняли участие более тысячи человек личного состава, а также 200 единиц военной техники и вооружений.

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