Китайское СМИ восхищено российским "Авангардом"

Российская ракетная система "Авангард" является шедевром российской армии и более устрашающим оружием, чем ядерная бомба".

Таково мнение издания Sina, одного из крупнейших в мире китайскоязычных сайтов.

В опубликованном материале Sina подчеркнул превосходство России в разработке гиперзвукового оружия.

"Например, США до сих пор не развернули ни одной ракеты, аналогичной "Авангарду", хотя разработка гиперзвукового оружия в стране идет полным ходом. Названная президентом США Дональдом Трампом "супер-пупер "оружием, американская ракета успешно прошла испытания на 17-кратной скорости звука, но вряд ли будет принята на вооружение раньше 2023 года".

Напомним, что ранее президент России заявил, что

"будучи гиперзвуковой ракетой, "Авангард" способен летать быстрее скорости звука, что делает его абсолютно неуязвимым для любой системы ПВО или ПРО. Россия — единственная страна в мире, обладающая гиперзвуковым оружием, то есть другие страны "играют в догонялки".

"Авангард" был представлен в 2018 году и входит в тройку современных российских ракетных технологий наряду с "Ярсом" и "Сарматом".

Комплекс межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Ярс" впервые поступил на вооружение в 2010 году и способен поражать цель на расстоянии 11 тысяч км. Ожидается, что через два года к ним присоединится МБР "Сармат", которая "практически не имеет ограничений по дальности полёта".

Это оружие было разработано Россией как ответ на американскую систему быстрого глобального удара, которая нацелена на то, чтобы иметь возможность нанести авиаудар в любую точку планеты в течение часа.