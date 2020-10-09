МВД объяснило, почему Тихановская была объявлена в розыск

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не является фигурантом какого бы то ни было уголовного дела в России. Она объявлена в розыск на основании того, что её обвиняет Минск.

МВД России опубликовало пояснительное заявление в ответ на сообщения в СМИ (в том числе в Правде. Ру") о том, что Тихановская оказалась в межгосударственном розыске.

"Российские правоохранительные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении Светланы Тихановской, — заявили в министерстве. — Ее имя появилось на российских правоохранительных ресурсах потому, что Главный информационно-аналитический центр МВД России отвечает за ведение межгосударственного розыска. Он позволяет арестовывать и экстрадировать подозреваемых среди членов Содружества Независимых государств (СНГ), в которое входят Россия, Белоруссия и семь других бывших советских республик".

В самой же Белоруссии уголовное дело против 38-летней экс-кандидатки в президенты было возбуждено после того, как она инициировала создание координационного совета оппозиции, которому было поручено передать ей президентские полномочия от Александра Лукашенко. В случае признания вины Тихановской грозит до пяти лет лишения свободы.