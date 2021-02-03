Россия представит на выставке в Индии 200 образцов техники и вооружения

На международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 Россия представит более 200 образцов военной техники и вооружения.

Как сообщает издание rossaprimavera.ru, в мероприятии примут участие 78 компаний из 14 стран. Россию представят такие корпорации, как "Рособоронэкспорт", "Алмаз-Антей", "Российские вертолёты", "Ремдизель", "Объединённая двигательная корпорация" и "Швабе".

Среди техники, которая включена в российскую экспозицию, на мероприятии будут продемонстрированы истребители Су-57Э, Су-35, МиГ-35Д, комплекс для борьбы с беспилотниками "Репелент", военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э) и иные новейшие разработки в сфере вооружений.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что Россия может поставить Индии управляемые ракеты.