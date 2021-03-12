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Германия должна НАТО 86 млрд евро

Силовые структуры » Министерство обороны

В ближайшие годы Германии придется резко увеличить свои расходы на оборону, чтобы выполнить свои финансовые обязательства перед НАТО.

Это следует из анализа Института немецкой экономики (IW) в Кёльне, на который ссылается Süddeutsche Zeitung.

В документе отмечается, что соглашение 2014 года обязывает союзников выделять 2% своего ВВП на оборону.

Германия вместе с другими партнерами по НАТО пообещала приблизиться к этому рубежу к 2024 году.

IW подсчитал, сколько денег Германии придется потратить в период с 2021 по 2024 год, чтобы выполнить данное обязательство. Сумма составляет 86 миллиардов евро. Это почти вдвое больше, чем нынешний оборонный бюджет страны.

Как отметила недавно канцлер Ангела Меркель, в 2020 году Германия потратила на оборону 1,5% от ВВП.

Согласно конфиденциальным документам минобороны Германии, в настоящее время не хватает финансирования для 15 крупных проектов вооружений, включая замену устаревших истребителей "Торнадо" и тяжелых транспортных вертолетов, закупку дополнительных танков и беспилотных систем.

IW также сравнивает расходы Германии на оборону с расходами других стран, в частности с бюджетами Франции и Великобритании.

Если бы страны договорились об обязательном уровне оборонных расходов в размере двух процентов ВВП еще в 1990 году, то есть, в конце холодной войны, то Франция затратила бы на оборону 80 млрд долларов, а Великобритания — 186 млрд долларов США за три десятилетия.

У Германии эти расходы составили бы 619 млрд долларов, пишет Süddeutsche Zeitung.

Как сообщала "Правда.Ру" в прошлом году в Германии расформирован элитный спецназ — аналог спецназа ГРУ. Как сообщало издание Ndr. de, "по-видимому, налицо еще одно свидетельство связи между "элитными солдатами спецназа и людьми, которые готовятся ко дню Х".

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Автор: Любовь Степушова
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