Натовские учения Defender Europe, происходящие в Европе, нацелены против Российской Федерации.
Так заявляет руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он сообщил об этом журналистам «России 24».
По словам Гаврилова, в рамках этих учений идет переброска в Европу военных сил и техники США. Таким образом, наращивается военная инфраструктура.
Ранее «Правда.Ру» сообщала, что военно-морские силы Украины и НАТО проведут в 2021 году восемь совместных учений вблизи Крыма. А в Швеции заявили о преимуществе России в случае войны в непосредственной близости к Швеции.
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