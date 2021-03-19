Учения Defender Europe назвали антироссийскими

Натовские учения Defender Europe, происходящие в Европе, нацелены против Российской Федерации.

Так заявляет руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он сообщил об этом журналистам «России 24».

По словам Гаврилова, в рамках этих учений идет переброска в Европу военных сил и техники США. Таким образом, наращивается военная инфраструктура.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что военно-морские силы Украины и НАТО проведут в 2021 году восемь совместных учений вблизи Крыма. А в Швеции заявили о преимуществе России в случае войны в непосредственной близости к Швеции.