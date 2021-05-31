Немецкий политолог: Россия и Китай уже создали военный альянс

Новые выкладки экспертов касательно совместной работы Москвы и Пекина. По мнению политолога Йоахима Краузе (Германия), КНР и РФ успели не просто посотрудничать, но и создать полноценный военный альянс.

Подробности Краузе поведал для издания Die Welt. Эксперт отметил, что в пользу версии с альянсом говорят сразу несколько факторов. Например, в Китай регулярно поставляют новейшее вооружение, например, С-400 и Су-35. Также, отметил Краузе, в разработке китайской системы ПВО принимают участие российские специалисты.

Цель альянса, продолжил политолог, очевидна: вытеснение Штатов из тех зон, в которых наблюдаются интересы Москвы и Пекина. Объединённые силы двух стран оказываются сильнее американских и по живой силе, и по вооружениям — в том числе по ядерным.

"Пекин, как и Москва, рассматривает своё региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов", — пишет Краузе.

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