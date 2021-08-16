EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Муфтий: компостирование умерших – сатанизм чистой воды
Афганцы штурмуют аэропорт, пытаясь улететь - их разгоняют выстрелами в воздух
Саакашвили предрёк экспансию талибов в Среднюю Азию
Врач: проблемы с "постковидным" синдромом есть почти у трети перенёсших COVID-19
"Запорожец" с логотипом Mercedes: ЗАЗ запускает новое производство
Убийство или нет: начато расследование смерти оппозиционного мэра Кривого Рога
Al Jazeera: президент Афганистана сбежал из страны в Ташкент
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Камчатский министр назвал один из городов Забайкалья "жопой мира"

В 17 регионах РФ начали использовать дроны для выявления нарушителей на дорогах

Силовые структуры » МВД

Правоохранители начали применять беспилотники для выявления нарушителей на дорогах в 17 регионах России.

В 17 регионах РФ начали использовать дроны для выявления нарушителей на дорогах

Как сообщили ТАСС в МВД РФ, в настоящее время ГИБДД и Росгвардия пользуются дронами для обеспечения безопасности на дорогах

  • в Москве,
  • Адыгее,
  • Бурятии,
  • Ингушетии,
  • Татарстане,
  •  Удмуртии,
  • Забайкалье,
  • на Кубани,
  • в Красноярском крае,
  • Пермском крае, 
  • Амурской,
  • Воронежской,
  • Новосибирской,
  • Омской,
  • Ростовской,
  • Свердловской
  • и Тюменской областях.

В МВД рассказали, что данные о выявленных беспилотниками правонарушениях передаются находящемуся поблизости наряду ДПС, который решает, что делать дальше с нарушителем.

По словам правоохранителей, дроны наиболее эффективны для фиксации фактов выезда на встречную полосу и пересечения дорожной разметки.

О работе беспилотников на дорогах водителей оповещают через СМИ, а также с помощью установленных на потенциально опасных участках трасс информационных щитов с надписью "Внимание! Контроль выезда на встречную полосу!" и изображением дрона. В МВД отмечают, что использование беспилотников на трассах побуждает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Скрытое патрулирование ГИБДД - чем закончится
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Саакашвили предрёк экспансию талибов в Среднюю Азию
Врач: проблемы с "постковидным" синдромом есть почти у трети перенёсших COVID-19
"Запорожец" с логотипом Mercedes: ЗАЗ запускает новое производство
Убийство или нет: начато расследование смерти оппозиционного мэра Кривого Рога
Al Jazeera: президент Афганистана сбежал из страны в Ташкент
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Камчатский министр назвал один из городов Забайкалья "жопой мира"
Россия вошла в тройку крупнейших экспортёров ЕС – Евростат
Россия может запретить экспорт бензина, если внутренние цены продолжат расти
Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за захвата талибами Афганистана
Популярное
Здоровье
Полезный завтрак: с чего начинается утро

Завтрак диетологи называют самым важным приёмом пищи. Народная мудрость с ними солидарна. Даже пословица есть: "Завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу". А каким должен быть правильный завтрак?

Полезный завтрак: с чего начинается утро
Талибы объявили войну в Афганистане оконченной
Мир. Новости мира
Талибы объявили войну в Афганистане оконченной
Мир. Новости мира
МИД Афганистана: "Передача власти талибам пройдёт мирно"
Мир. Новости мира
Послов Евросоюза спрятали из-за наступления талибов
Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер Любовь Степушова Иезуитское наказание: Меркель не останется на "Крымской платформе" Любовь Степушова Василий Амирджанов Лавров поддержал дискуссию о западных стереотипах Василий Амирджанов
Здоровье
Врачи назвали симптомы "скрытного" рака
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Многодетная мама перестала работать медсестрой и решила зарабатывать обнажёнкой
США и Канада. Новости и аналитика
Многодетная мама перестала работать медсестрой и решила зарабатывать обнажёнкой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников