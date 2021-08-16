В 17 регионах РФ начали использовать дроны для выявления нарушителей на дорогах

Правоохранители начали применять беспилотники для выявления нарушителей на дорогах в 17 регионах России.

Как сообщили ТАСС в МВД РФ, в настоящее время ГИБДД и Росгвардия пользуются дронами для обеспечения безопасности на дорогах

в Москве,

Адыгее,

Бурятии,

Ингушетии,

Татарстане,

Удмуртии,

Забайкалье,

на Кубани,

в Красноярском крае,

Пермском крае,

Амурской,

Воронежской,

Новосибирской,

Омской,

Ростовской,

Свердловской

и Тюменской областях.

В МВД рассказали, что данные о выявленных беспилотниками правонарушениях передаются находящемуся поблизости наряду ДПС, который решает, что делать дальше с нарушителем.

По словам правоохранителей, дроны наиболее эффективны для фиксации фактов выезда на встречную полосу и пересечения дорожной разметки.

О работе беспилотников на дорогах водителей оповещают через СМИ, а также с помощью установленных на потенциально опасных участках трасс информационных щитов с надписью "Внимание! Контроль выезда на встречную полосу!" и изображением дрона. В МВД отмечают, что использование беспилотников на трассах побуждает водителей соблюдать правила дорожного движения.

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