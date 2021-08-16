Правоохранители начали применять беспилотники для выявления нарушителей на дорогах в 17 регионах России.
Как сообщили ТАСС в МВД РФ, в настоящее время ГИБДД и Росгвардия пользуются дронами для обеспечения безопасности на дорогах
В МВД рассказали, что данные о выявленных беспилотниками правонарушениях передаются находящемуся поблизости наряду ДПС, который решает, что делать дальше с нарушителем.
По словам правоохранителей, дроны наиболее эффективны для фиксации фактов выезда на встречную полосу и пересечения дорожной разметки.
О работе беспилотников на дорогах водителей оповещают через СМИ, а также с помощью установленных на потенциально опасных участках трасс информационных щитов с надписью "Внимание! Контроль выезда на встречную полосу!" и изображением дрона. В МВД отмечают, что использование беспилотников на трассах побуждает водителей соблюдать правила дорожного движения.
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