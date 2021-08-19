Шойгу проехался по трассе для "АрМИ-2021" на танке Т-80

Накануне старта "АрМИ-2021" глава Минобороны РФ Сергей Шойгу опробовал трассу в рамках соревнований "Танковый биатлон". Министр проехался по полигону в Алабине на российском танке Т-80БВМ.

Трасса для танковых экипажей составляет чуть более четырех километров. Всего на состязания прибыло более сотни человек из 20 стран.

Шойгу приехал на полигон в Алабино с целью проверки подготовленности к состязаниям. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

"АрМИ-2021" пройдет в Московской области с 22 августа по 4 сентября. Всего заявлено два дивизиона с тремя призовыми местами.

В рамках "Танкового биатлона" предусмотрено шесть дисциплин:

индивидуальная гонка,

спринт,

гонка с преследованием,

эстафета и спортивный этап.

В каждой команде участвует 21 человек. Лидерами в данном состязании являются Россия, Китай и Белоруссия.

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