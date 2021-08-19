Накануне старта "АрМИ-2021" глава Минобороны РФ Сергей Шойгу опробовал трассу в рамках соревнований "Танковый биатлон". Министр проехался по полигону в Алабине на российском танке Т-80БВМ.
Трасса для танковых экипажей составляет чуть более четырех километров. Всего на состязания прибыло более сотни человек из 20 стран.
Шойгу приехал на полигон в Алабино с целью проверки подготовленности к состязаниям. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.
"АрМИ-2021" пройдет в Московской области с 22 августа по 4 сентября. Всего заявлено два дивизиона с тремя призовыми местами.
В рамках "Танкового биатлона" предусмотрено шесть дисциплин:
В каждой команде участвует 21 человек. Лидерами в данном состязании являются Россия, Китай и Белоруссия.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Стоит ли удивляться, что Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом?