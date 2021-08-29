Defence24: Россия и Саудовская Аравия могут стать проблемой для США

Подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией может стать ударом для Соединённых Штатов. Об этом говорится в статье польского издания Defence24.

О том, что договор был подписан, рассказал заместитель министра обороны Саудовской Аравии Калид бен Салман. Он уточнил, что это произошло на оружейной ярмарке "Армия-2021".

Речь идет о сотрудничестве "укрепление военного и оборонного сотрудничества". Хотя никаких серьезных подробностей не приводится, можно догадаться, что речь пойдет в основном об импорте российского оружия в Саудовскую Аравию.

Автор статьи уверен, что этот договор станет "ударом по Соединённым Штатам". Он считает, что Вашингтон сам спровоцировал эту ситуацию из-за того, что сократил поставки боеприпасов Эр-Рияду.

Теперь, по его мнению, российская сторона для Саудовской Аравии стала более привлекательным партнёром, чем Америка, поскольку

"Москва не заинтересована в финансовых ресурсах и не вводит политических ограничений, которые отражаются на правах человека".

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