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Китайское СМИ: США сильно блефуют, говоря о победе над РФ в случае войны

Силовые структуры » Министерство обороны

Военные аналитики из Китая уверены: США глубоко заблуждаются, когда заявляют, что Вашингтон сможет победить Россию в случае гипотетической войны.

Китайское СМИ: США сильно блефуют, говоря о победе над РФ в случае войны

Как уточняет издание NetEase, напряженность в отношениях между США и РФ заставляет все больше американских политологов и военных экспертов размышлять о возможности вооруженного конфликта между Вашингтоном и Москвой.

При этом западные аналитики почти в один голос говорят, что Штаты могут победить благодаря численному превосходству Военно-морских сил. Однако эксперты из Китая с ними в корне не согласны. Они считают, что «американских кораблей будет недостаточно для победы над мощной российской армией».

“Хотя Соединенные Штаты действительно превосходят Российскую Федерацию по количеству надводных кораблей, страны находятся на одном уровне по количеству подводных лодок. Более того, по своим тактико-техническим характеристикам некоторые российские подводные лодки даже превосходят американские, а это значит, что вера в то, что Москва проиграет войну Вашингтону, глубоко ошибочна”, - цитирует NetEase слова экспертов из Поднебесной.

К слову, сам Пентагон в последнее время "прикрутил воинственную риторику" и если и говорит о войне с Россией, то только в космосе

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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