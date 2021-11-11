Власти РФ предупредили США об ответной реакции на провокации в Чёрном море

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российские политики призвали США и НАТО оценивать риски из-за высокой активности в Чёрном море.

По его словам, американцы ранее заявляли о проведении учебно-тренировочных мероприятий на воде, но, по мнению Рябкова, их действия становятся провокационными, передаёт ТАСС.

"Мы неоднократно призывали коллег в США и НАТО трезво оценивать связанные с этим риски, но тем не менее они продолжают упорно гнуть линию, испытывая нашу волю и решимость защищать собственные интересы, поощряя тем самым худшее, что наблюдается в политике Киева", — сказал замглавы МИД.

Дипломат добавил, что сейчас РФ проявляет выдержку, хотя вокруг накапливается "конфликтный потенциал".

Как отметил Рябков, России удаётся контролировать обстановку с учениями США в Чёрном море. Вместе с тем он предупредил американских военных об ответной реакции в случае любых провокаций.

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