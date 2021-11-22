Вице-адмирал Бражник: "Курск" потопила подлодка НАТО

Гибель российской подлодки "Курск" 12 августа 2000 года до сих пор остаётся одной из главных загадок века. Через несколько дней, проанализировав статьи в западной прессе, редакция Pravda. Ru пришла к выводу, что наиболее вероятная причина трагедии — столкновение "Курска" с НАТОвской подлодкой "Мемфис", которая неотрывно следила за нашей субмариной.

Тогда, 21 год назад, как напомнил глава медиахолдинга Вадим Горшенин, ни одно СМИ эту версию не поддержало, а вот многие западные — согласились.

Но все эти годы официально считалось, что погубил "Курск" торпеды на борту и последовавшая за этим детонация боезарядов. И вот буквально вчера СМИ, с подачи экс-главкома Северного флота РФ Вячеслава Попова, который уверен: причина трагедии — столкновение с чужой подлодкой — версия Pravda. Ru вновь стала обсуждаться.

Как оказалось, так же считает и экс- заместитель командующего Балтийским флотом Александр Бражник. В комментарии для Общественной Службы Новостей вице-адмирал признал: во время российских учений корабли НАТО постоянно были поблизости и вели слежение за судами. А ракетные подводные крейсера были им особенно интересны.

"Лодки под водой друг друга не "видят”. Только гидроакустический контакт. И всё, по большому счёту, зависит от гидрологии моря. Следящая подлодка вполне могла не учесть чего-то, приблизиться и врезаться в "Курск", — говорит Бражник.

Косвенным подтверждением этой версии, по его словам, является то, что одна из НАТОвских подлодок сразу после того, как российская субмарина погибла, оказалась в Норвегии, где провела — с неизвестной целью — два месяца. А потом, уже на своей базе, была утилизирована.

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