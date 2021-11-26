В Крыму заявили, что США и НАТО создают угрозу военного конфликта в Чёрном море

США и НАТО сознательно наращивают своё присутствие в Чёрном море и создают угрозу военного конфликта. Об этом заявил руководитель общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

По его словам, в последнее время на полуострове сохраняется напряжённая обстановка. Как отмечает Форманчук, только в 2021 году в Чёрном море было замечено порядка 40 кораблей, принадлежащих странам НАТО, передаёт РИА Новости.

"Идёт скоординированная эскалация напряжения в Чёрном море", — сказал глава общественной палаты Крыма.

Он убеждён: военные из США и НАТО готовы к совершению различных боевых провокаций в Крыму. Тем не менее Форманчук считает, что Россия сможет отразить угрозу в случае необходимости с помощью высокотехнологичного оборудования.

Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец направился в Чёрное море, чтобы вместе с союзниками по НАТО следить за "безопасностью и стабильностью".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.