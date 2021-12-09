Пилот ВКС Максим Кабаков сумел посадить самолет с отказавшим двигателем

Летчик Воздушно-космических сил России спас военно-транспортный самолет, у которого отказал двигатель, и посадил воздушное судно на неподготовленную площадку.

Сегодня, 9 декабря на аэродроме Кресты (Псковская область) проходили учения военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ. После взлёта у одного из самолётов пропала тяга двигателя, и он начал падать. На борту воздушного судна находились 13 человек: 10 десантников и три члена экипажа.

По данным Минобороны РФ, пилот Максим Кабаков оперативно оценил ситуацию, доложил руководству о проблемах с машиной и готовности посадить самолёт на неподготовленную площадку, расположенную вне аэродрома. Получив разрешение, старший лейтенант посадил судно. Таким образом, он спас не только самолёт, но и всех, кто находился на борту. После техосмотра выяснилось, что машина не получила повреждений и готова к дальнейшей эксплуатации.

Главком ВКС РФ Сергей Суровикин представит Кабакова к госнаграде за мужество, которое лейтенант проявил в нештатной ситуации.

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