Times: Британия дополнительно отправит несколько сотен военных ближе к Украине

Великобритания планирует дополнительно отправить в соседние с Украиной страны, входящие в состав Североатлантического альянса, несколько сотен военнослужащих, сообщает The Times со ссылкой на источники в Минобороны страны.

По информации издания, Британия рассматривает переброску военных как "сдерживающий фактор" для РФ.

"Государства-члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, что следует укреплять своё присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше", — сказано в материале.

В статье уточняется, что у сейчас в Эстонии размещена группа из 830 британских военнослужащих, а также танки, бронированные машины, самоходная артиллерия, средства противовоздушной обороны.

Кроме того, в Польше находятся 140 военных специалистов из Великобритании в рамках расширенной миссии НАТО по передовому присутствию.

"Британия рассматривает возможность усиления этих миссий сотнями боеспособных солдат, которые могут быть переброшены в кратчайшие сроки", — пишет The Times.