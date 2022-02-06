В The National Interest назвали российское супероружие без аналогов в мире

Подводные лодки, которые оснащены суперкавитационными торпедами не имеют аналогов в мире и остаются только у России. По словам обозревателя The National Interest Мизоками Кайла, США пытаются воссоздать подобное оружие более 20 лет.

Речь идёт об улучшенной версии "Шквала" с обычной боеголовкой. Но даже при условии, что у России есть экспортный вид "Шквал Е", в США "бьются" над созданием аналог с 1997 года.

Оба вида торпед предназначены для поражения наземной и подводной цели. Скорость снаряда составляет 375 километров в час, зона поражения — 13 километров.

"Потенциальные противники будут пытаться что-то противопоставить этому оружию, но в случае его применения они окажутся беззащитными", — пишет аналитик The National Interest.

При этом Кайл подчеркнул, что сейчас американские военные инженеры пытаются модернизировать торпеду Mark 48 и приблизить её по показателям к "Шквалу", чтобы разместить на своих субмаринах.