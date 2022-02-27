Минобороны РФ впервые сообщило о жертвах спецоперации на Украине

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что во время спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, российские Вооружённые силы понесли потери — есть погибшие и раненые.

По словам Конашенкова, военнослужащие армии России демонстрируют "мужество и героизм" в ходе спецоперации. Несмотря на то, что среди российских военных есть погибшие и раненые, потери России намного меньше, чем у Украины, отметил представитель Минобороны.

"…Наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", — подчеркнул Конашенков.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По данным оборонного ведомства РФ, предполагается вывести из строя объекты военной инфраструктуры и противовоздушной обороны Украины.