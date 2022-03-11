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Автор Елена Федорова

Зеленский пригрозил России "ответом мира": им самим понадобятся гумкоридоры

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России таким "ответом мира", что российским военным "самим понадобятся гуманитарные коридоры".

Зеленский пригрозил России "ответом мира": им самим понадобятся гумкоридоры

"Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если (российские военные — Прим. ред.) снова будут срывать, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ отказалось согласовывать с Киевом открытие гуманитарных коридоров в сторону России из-за провокаций со стороны ВСУ. Отмечается, что прошлые попытки организовать эвакуацию гражданского населения были сорваны. Эвакуировать будут на российскую территорию, так как на подконтрольных России территориях армия может обеспечить безопасность мирных жителей. Эвакуация в города Украины будет по-прежнему согласовываться с Киевом.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина владимир зеленский
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