Народная милиция ДНР: ВСУ не дают пожарным тушить горящий Авдеевский коксохим

Украинские вооружённые силы не позволяют пожарным службам подъехать к Авдеевскому коксохимическому комбинату в Донецкой области, на котором отступающие украинские националисты организовали поджог. Об этом уведомила Народная милиция ДНР.

"На Донецком направлении по указанию командующего ООС (операции объединённых сил) генерал-лейтенанта Павлюка украинские боевики осуществили диверсию на территории Авдеевского коксохимического завода. В результате на территории начался пожар. Тушение пожара затруднено в связи с блокированием подъездов к заводу экстренных служб подразделениями "Правого сектора"* и 25-й воздушно-десантной бригады", — значится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram.

Ранее в Минобороны сообщили, что 13 марта при отступлении украинские националистические формирования осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом предприятии, организовав там поджог. В результате пожара на ближайшие к комбинату населённые пункты распространился удушливый токсичный дым.

Глава ДНР Денис Пушилин предупредил о возможных страшных последствиях атаки украинских военных на Авдеевский коксохимический комбинат, сказав, что она может стать ужасной катастрофой.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.