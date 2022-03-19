Министерство обороны Украины признало, что у ВСУ не осталось выходов к Азовскому морю. Об этом украинское ведомство сообщило в оперативной сводке.
Впрочем, как подчеркнули в военном ведомстве, по их мнению, блокирование выходов к воде, лишь временный фактор.
"Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю", — говорится в сообщении украинского министерства в Facebook.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление экс-подполковника СБУ о том, что "падение Украины" начнётся, по его мнению, после взятия Мариуполя. Как подчеркнул бывший военный, когда российская армия освободит город, это станет "началом конца" для киевского режима.
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