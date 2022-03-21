ВС России уничтожили более 80 наёмников и националистов ударами ракет

Вооружённые силы РФ нанесли удар по центру подготовки наёмников в Ровенской области, уничтожено более 80 наёмников и националистов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожено более 80 наёмников и националистов", — проинформировал он.

В пятницу, 18 марта, в Минобороны сообщили, что в центре Мариуполя войска ДНР при поддержке Вооружённых сил РФ окружают националистов, ведутся бои.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.