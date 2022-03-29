На Украине наградили российских военных, отличившихся в ходе спецоперации

Командующий Центральным военным округом (ЦВО) Александр Лапин приехал в Черниговскую область Украины для награждения российских военных, которые отличились во время спецоперации. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, солдаты, проявившие мужество и героизм при выполнении задач, получили "Ордена Мужества", медали "За отвагу" и "За заслуги перед Отечеством", а также "Медаль Жукова".

"Для вручения государственных наград командующий войсками ЦВО прибыл в расположение подразделений округа, действующих на Черниговском направлении", — сообщили журналистам в Минобороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов боевых действий для военных, участвующих в спецоперации. Документ единогласно поддержали в Госдуме и одобрили в Совфеде.

Вооружённые силы России проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля.