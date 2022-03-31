В New York Times сообщают о присутствии военных из Великобритании на Украине. Издание публикует фотографии, на которых участник боевых действий носит нашивку в виде британского флага.
Одновременно с этим NYT писало об украинских солдатах, ждущих наступления "по зачистке остатков российских войск в Ирпене". Однако подобные нашивки носят лишь поданные Её Величества: ни наёмники, ни, более того, украинские армейцы не стали бы нашивать флаг Великобритании на свою одежду.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на Украине в ходе спецоперации уничтожены более полутысячи наемников.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.