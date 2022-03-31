Американксие СМИ: доказано присутствие британских военных на Украине

В New York Times сообщают о присутствии военных из Великобритании на Украине. Издание публикует фотографии, на которых участник боевых действий носит нашивку в виде британского флага.

Одновременно с этим NYT писало об украинских солдатах, ждущих наступления "по зачистке остатков российских войск в Ирпене". Однако подобные нашивки носят лишь поданные Её Величества: ни наёмники, ни, более того, украинские армейцы не стали бы нашивать флаг Великобритании на свою одежду.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на Украине в ходе спецоперации уничтожены более полутысячи наемников.