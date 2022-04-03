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Автор Валентина Севрюгина

Бастрыкин поддерживает идею о трибунале для украинских преступников в Донбассе

Силовые структуры

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что поддерживает идею о создании трибунала для преступников украинского режима в Донбассе. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале СК РФ.

"Председатель СК России поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса", — заявили в ведомстве.

Кроме того, в СК РФ добавили, что каждому такому факту уже даётся правовая оценка. 

Ранее Бастрыкин распорядился запустить расследование нападения на священника православной церкви на территории Украины. 

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
россия донбасс украина александр бастрыкин
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