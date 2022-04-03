Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что поддерживает идею о создании трибунала для преступников украинского режима в Донбассе. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса", — заявили в ведомстве.
Кроме того, в СК РФ добавили, что каждому такому факту уже даётся правовая оценка.
Ранее Бастрыкин распорядился запустить расследование нападения на священника православной церкви на территории Украины.
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.