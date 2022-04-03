Зеленский попросил Меркель и Саркози приехать в Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и бывшему президенту Франции Николя Саркози. Украинский лидер пригласил их посетить город Киевской области Буча.

Зеленский также призывает обсудить на Совбезе ООН действия России на Украине.

Напомним, что ранее появилась видеозапись, сделанная после ухода российских военных из города Буча. В кадр попали многочисленные погибшие мирные жители, лежащие на дороге.

Позже в Минобороны России заявили, что опубликованные фотографии и видео из украинского города Бучи являются очередной провокацией киевского режима.