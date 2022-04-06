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Автор Ольга Лебедева

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Силовые структуры

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты не только украинские военные и члены нацбатов, но и несколько офицеров НАТО из США, Франции, Германии и Великобритании, а также из нейтральной Швеции.

Как они вообще оказались в Мариуполе и что им там делать, в непосредственной близости от линии разграничения, непонятно.

Ранее в украинском сегменте интернета писали, что среди оказавшихся в окружении "азовцев*" находится генерал-майор США Роджер Л. Клотье-младший. Эти сообщения шли со ссылкой на портал Veterans Today. А ещё проскользнула информация о том, что о его судьбе, якобы, Пентагон намерен договариваться лично с Путиным.

 

Согласно появившимся в соцсетях сообщениям, иностранные то ли инструкторы, то ли наёмники, по-видимому, пытаются договориться с российскими военными об эвакуационном коридоре.

Напомним, к слову, ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 5 апреля российские войска сбили два украинских вертолета типа Ми-8, когда они пытались вылететь из Мариуполя, чтобы эвакуировать из котла командиров националистических батальонов.

*запрещённый в России националистический батальон

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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