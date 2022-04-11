Басурин заявил об освобождении порта Мариуполя на 80%

В настоящее время мариупольский порт освобождён от ВСУ почти на 80%. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Порт освобождён на порядка 80%, оказывают ещё сопротивление", — заявил представитель НМ ДНР в эфире телеканала "Россия 24".

Басурин отметил, что в мариупольском порту удалось освободить 47 членов экипажей трёх судов, которые были блокированы там ВСУ.

Замначальника управления НМ предположил, что находящиеся в порту украинские военные попытаются перебраться на территорию завода "Азовсталь"

"А "Азовсталь" — это крепость в городе", — подчеркнул Басурин.

Ранее он заявил о бессмысленности попыток прогнозировать сроки полного освобождения Мариуполя в связи со сложностью зачистки подземной части "Азовстали".