В настоящее время мариупольский порт освобождён от ВСУ почти на 80%. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Порт освобождён на порядка 80%, оказывают ещё сопротивление", — заявил представитель НМ ДНР в эфире телеканала "Россия 24".
Басурин отметил, что в мариупольском порту удалось освободить 47 членов экипажей трёх судов, которые были блокированы там ВСУ.
Замначальника управления НМ предположил, что находящиеся в порту украинские военные попытаются перебраться на территорию завода "Азовсталь"
"А "Азовсталь" — это крепость в городе", — подчеркнул Басурин.
Ранее он заявил о бессмысленности попыток прогнозировать сроки полного освобождения Мариуполя в связи со сложностью зачистки подземной части "Азовстали".
"Разбомбить сверху невозможно, нужно делать зачистку под землей. Это тоже займет время… Поэтому какие-то даты и сроки называть смысла нет", — сказал представитель Народной милиции.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.