Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории мариупольского завода "Азовсталь" в боевых действиях принимают участие иностранные граждане. Однако политик указал на необходимость подтвердить эту информацию.
"Как только у нас будут неопровержимые доказательства, это всё будет опубликовано", — заявил глава ДНР в ходе пресс-конференции с иностранными журналистами.
Как отметил Пушилин, сведения об иностранцах сообщила разведка. Власти республики проверят детали и опубликуют все данные, пообещал политик.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков предупредил, что в Мариуполе сражаются иностранные наёмники. По словам генерал-майора, военные говорят на шести европейских языках.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.