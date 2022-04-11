Пушилин: в Мариуполе вместе с украинскими боевиками сражаются иностранцы

Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории мариупольского завода "Азовсталь" в боевых действиях принимают участие иностранные граждане. Однако политик указал на необходимость подтвердить эту информацию.

"Как только у нас будут неопровержимые доказательства, это всё будет опубликовано", — заявил глава ДНР в ходе пресс-конференции с иностранными журналистами.

Как отметил Пушилин, сведения об иностранцах сообщила разведка. Власти республики проверят детали и опубликуют все данные, пообещал политик.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков предупредил, что в Мариуполе сражаются иностранные наёмники. По словам генерал-майора, военные говорят на шести европейских языках.