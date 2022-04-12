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Автор Елена Федорова

Мины в Чёрном море станут причиной катастрофы, заявил контр-адмирал

Силовые структуры

Если грузовой танкер натолкнётся на мины в Чёрном море, будет настоящая экологическая катастрофа, заявил контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов.

Мины в Чёрном море станут причиной катастрофы, заявил контр-адмирал

Своё мнение эксперт выразил в беседе с URA.RU, заметив, что любое минирование — это всегда угроза, и те мины, которые установлены украинскими военными в Чёрном море, могут привести к разрушительным последствиям.

"Это будет ужас. Дело даже не в гибели танкера, а дело в экологических последствиях. Танкеры сейчас бывают очень большие. Я как-то в Новороссийске был года два назад в командировке, там такие танкерюги стояли. Я такие видел только в Сингапуре. Там танкеры по 100 тысяч и более тонн. Представляете сколько на нём топлива? А они пустые не ходят", — рассказал он.

Ранее глава минобороны России Сергей Шойгу сообщил о бездумном применении Киевом вооружений, которые создают реальные угрозы, в том числе в Чёрном море. Кроме того, он проинформировал, что "турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор".

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
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