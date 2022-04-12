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Автор Евгения Васильева

Минобороны США: Вашингтон готов передать Киеву вооружения большей дальности

Силовые структуры

Заместитель руководителя Минобороны Штатов Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон допускает поставки Украине вооружений большей дальности. Соответствующая просьба прозвучала со стороны Киева, отметила политик.

Минобороны США: Вашингтон готов передать Киеву вооружения большей дальности

"Мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, — в плане того, чтобы придать им немного больше дальности", — сказала замминистра ведомства в ходе встречи с Группой военных обозревателей, передаёт ТАСС.

Таким образом Хикс ответила на вопрос, способны ли американские власти отправить Украине оружие, которым можно атаковать военные аэродромы в России. При этом политик подчеркнула, что ещё необходимо дождаться решения президента США Джозефа Байдена.

Ранее Pravda.Ru писала, что Вашингтон ведёт войну против РФ, поскольку планирует поставить на Украину баллистические ракеты. Данные действия можно назвать прямой военной агрессией, отметили в издании.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы сша россия украина пентагон джо байден
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