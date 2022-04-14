Кадыров показал кадры боёв чеченских военных с украинскими националистами

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры огневого столкновения чеченских военных с украинскими националистами на территории Луганской народной республики.

Видеозапись появилась в Telegram-канале политика. Он уточнил, что военные из Чечни уверенно идут вперёд, несмотря на ожесточённое сопротивление.

"В Рубежном чеченские бойцы совместно с военнослужащими РФ и ЛНР успешно проводят зачистку территории от бандеровского отребья", — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что из-за плотности застройки в населённом пункте иногда возникают трудности с продвижением. Кроме того, по его словам, украинские националисты "огрызаются шквальным огнём" из разного оружия. Однако Кадыров убеждён: у них не получится сломить боевой дух чеченских бойцов.

Ранее руководитель Чеченской республики выложил видеозапись, на которой военные ВСУ признаются в том, что в украинской армии серьёзно снизился боевой дух.