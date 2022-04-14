Зеленский замешан в связях с английской разведкой, заявил экс-премьер Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский состоит в связях с английской разведкой Ми-6, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, напомнив о визите президента Украины в Лондон.

"Уникальный случай в мировой практике, переговорной, когда президент независимой страны во время визита в Лондон, в Англию, поехал в штаб-квартиру Ми-6, имел закрытую приватную встречу с руководителем английской разведки", — передаёт РИА Новости его слова.

Кроме того, Азаров уверен, что англичане — умелые мастера провокации, поэтому такие инциденты, как в Буче, будут ещё не один раз, ведь, по его мнению, они намерены крепко опекать Украину.

Ранее в Минобороны России заявили, что опубликованные фотографии и видео из украинского города Бучи являются очередной провокацией киевского режима. В ведомстве отметили, что российские подразделения полностью вышли из города ещё 30 марта.