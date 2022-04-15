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Автор Игорь Рябов

Армия России предотвратила удар ВСУ по Каховской ГЭС

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины попытались уничтожить Каховскую гидроэлектростанцию двумя ракетами "Точка-У", однако они были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны, сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошёл утром 15 апреля. По данным оборонного ведомства, осколки одной из украинских ракет упали на населённый пункт в Херсонской области, в результате чего оказались повреждены жилые дома и детский сад. Также ранения получили женщина и ребёнок.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, с начала спецоперации армия России уничтожила около семи тысяч единиц военной техники Украины: 105 вертолетов, 132 самолёта, 245 ЗРК, 457 БПЛА, 2224 танка и прочих бронемашин, 251 установку РСЗО, 971 орудие полевой артиллерии, а также 2123 военных автомобилей.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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