СК РФ устанавливает данные наёмников, участвующих в боях на стороне Украины

Российские следователи устанавливают данные иностранных наёмников, которые участвуют в боевых столкновениях на украинской стороне.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что, согласно заявлению Министерства обороны РФ, Киев привлёк 6824 наёмника из 63 стран. После обнаружения необходимой информации Следственный комитет РФ даст уголовно-правовую оценку действиям военнослужащих, прибывших на территорию Украины из других государств.

"СК РФ продолжает работу по установлению данных иностранных граждан, которые участвуют в качестве наёмников в боевых действиях на стороне Украины", — сказано в официальном релизе.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга с участием журналистов пояснил, что на Украину приехали порядка семи тысяч наёмников, однако сейчас их осталось менее пяти тысяч. Больше всего военных направили Польша, США, Канада и Румыния. Многие из них находятся в Мариуполе, Харькове, Николаеве, Одессе, Киеве и других городах.