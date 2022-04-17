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Автор Юлия Миленина

СК РФ устанавливает данные наёмников, участвующих в боях на стороне Украины

Силовые структуры

Российские следователи устанавливают данные иностранных наёмников, которые участвуют в боевых столкновениях на украинской стороне.

СК РФ устанавливает данные наёмников, участвующих в боях на стороне Украины

В Telegram-канале ведомства сообщается, что, согласно заявлению Министерства обороны РФ, Киев привлёк 6824 наёмника из 63 стран. После обнаружения необходимой информации Следственный комитет РФ даст уголовно-правовую оценку действиям военнослужащих, прибывших на территорию Украины из других государств.

"СК РФ продолжает работу по установлению данных иностранных граждан, которые участвуют в качестве наёмников в боевых действиях на стороне Украины", — сказано в официальном релизе.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга с участием журналистов пояснил, что на Украину приехали порядка семи тысяч наёмников, однако сейчас их осталось менее пяти тысяч. Больше всего военных направили Польша, США, Канада и Румыния. Многие из них находятся в Мариуполе, Харькове, Николаеве, Одессе, Киеве и других городах.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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