Военспец Литовкин: оружие НАТО не спасает положение ВСУ в зоне спецоперации

Оружие НАТО уже не спасает положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что ВСУ лишились большей части бронетехники. По его мнению, Киеву не следует воспринимать поставки западного оружия как благотворительность, ведь НАТО таким образом избавляется от старой техники и ведёт свой бизнес.

"Бизнес на крови. За всё, что поставлено, Украине придётся расплачиваться", — сказал Литовкин.

Он также добавил, что российская спецоперация по демилитаризации Украины проходит успешно. Эксперт подчеркнул: судя по данным Минобороны, армия РФ уничтожила почти все украинские танки.

Ранее российский сенатор Андрей Климов сообщил, что спецоперация на Украине довольно скоро завершится, так как ВС РФ не собираются её затягивать.