Зеленский подготовил оправдание для военного трибунала, заявил Клинцевич

Президент Украины Владимир Зеленский пытается избежать военного трибунала, переложив ответственность на националистические батальоны, заявил лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.

Своё мнение он выразил в беседе с URA.RU, напомнив, что Киев дал распоряжение расстреливать всех, кто будет сдаваться. Однако Зеленский позже заметил, что нацбатальоны могут самостоятельно решать, что делать дальше.

"Это свойственно Зеленскому и его правительству. Я думаю, президент Украины специально переложил ответственность на нацбатальоны, чтобы можно было потом сказать, что они сами приняли решение, и мы их понимаем. Он создаёт себе условия для военного трибунала, чтобы можно было оправдаться", — высказался Клинцевич.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что морские пехотинцы ВСУ сдаются в плен, а Киевский режим тем временем сообщает, что 36-я бригада морпехов продолжает героически сражаться, однако это только попытки пропиариться.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.