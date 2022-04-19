Сенатор Джабаров: Вооружённые силы РФ не сегодня начали битву за Донбасс

Битва за Донбасс — это этап специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия приступила ко второму этапу спецоперации.

По его словам, Вооружённые силы РФ не сегодня начали битву за Донбасс. Как отметил Джабаров, она продолжается с 24 февраля.

"Битва за Донбасс — это и есть этап этой операции. Мы видим, с каким остервенением нацбатальоны ведут сопротивление. Им предлагают сдаться, сложить оружие — они отказываются. Иногда сдаются в плен. Но это боевые операции, поэтому нужно спокойно к этому относиться. И призывы Зеленского… Он столько их сделал. Даже не знаешь, на какой стоит обращать внимание, а какой лучше пропустить мимо ушей", — сказал сенатор.

Джабаров добавил, что российская армия выполняет на Украине свой долг и задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

В понедельник, 18 апреля, Зеленский заявил, что ВС РФ приступили ко второй фазе спецоперации, начав битву за Донбасс.