Пятеро украинских военнослужащих на комбинате "Азовсталь" решили сложить оружие, после того, как узнали о предложении войск ДНР и РФ.
Они приняли решение добровольно покинуть территорию завода "Азовсталь" и сдаться после соответствующего предложения сил ДНР и РФ, гарантирующих сохранение жизни украинским военнослужащим, которые воспользуются коридорами для выхода, открытым накануне, 19 апреля, и добровольно покинут территорию комбината "Азовсталь".
О такой возможности сдавшиеся украинские военные прочитали в специальных листовках, которые силы ДНР и РФ сбросили на территорию промышленной зоны Мариуполя.
Ранее местные жители рассказали военкору Семёну Пегову, что в подвалах завода "Азовсталь" находятся не менее 200 мирных граждан. Все они, по словам горожан, сейчас вынуждены сидеть в бункере, в которых их силой загоняли украинские боевики.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.