Пятеро украинских военных с "Азовстали" сдались, добровольно выйдя с завода

Пятеро украинских военнослужащих на комбинате "Азовсталь" решили сложить оружие, после того, как узнали о предложении войск ДНР и РФ.

Они приняли решение добровольно покинуть территорию завода "Азовсталь" и сдаться после соответствующего предложения сил ДНР и РФ, гарантирующих сохранение жизни украинским военнослужащим, которые воспользуются коридорами для выхода, открытым накануне, 19 апреля, и добровольно покинут территорию комбината "Азовсталь".

О такой возможности сдавшиеся украинские военные прочитали в специальных листовках, которые силы ДНР и РФ сбросили на территорию промышленной зоны Мариуполя.

Ранее местные жители рассказали военкору Семёну Пегову, что в подвалах завода "Азовсталь" находятся не менее 200 мирных граждан. Все они, по словам горожан, сейчас вынуждены сидеть в бункере, в которых их силой загоняли украинские боевики.