Пентагон: ракетный арсенал армии России далек от истощения

В Пентагоне заявили, что полномасштабное наступление российских войск на Донбассе ещё впереди. Что касается слухов о нехватке ракет в российской армии, они не имеют никакого отношения к реальности.

Официальный представитель Минобороны США отметил, что российская армия пока неспешно продвигается с северного и юго-западного направлений по территории Украины, воздерживаясь от крупных наступательных действий. Чтобы сохранить личный состав, огневые точки ВСУ подавляются ракетами и артиллерией, передаёт слова чиновника издание "Военное обозрение".

Именно эта тактика объясняет тот факт, что российскими войсками осуществляются десятки ракетных пусков ежедневно. Высокоточными крылатыми ракетами и управляемыми артиллерийскими снарядами поражаются склады боеприпасов, места скопления военной техники Украины и нефтебазы.

Киевский режим не раз заявлял, что запасы ракет у Вооруженных сил РФ вот-вот закончатся.

"Об истощении ракетного арсенала России речи не идёт", — уточнил представитель Пентагона.

По словам американского чиновника, Россия со дня на день возьмёт полумиллионный Мариуполь под полный контроль. Слухи о возможном ядерном ударе России он также призвал не брать во внимание.