РФ сформировала весьма крупную группировку на донбасском направлении. Учтены ошибки прошлого наступления и начато продвижение к границам Донбасса.
Об этом заявил экс-заместитель главы Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Эта группировка со вторника, 19 апреля, вступила в боевые действия, говорит украинский военный. Первоочередная задача наступления — захват ЛДНР в границах областей. Сейчас там идут сложные бои, ВС РФ тяжёлой артиллерией нанесли массированные удары, также ударили системами залпового огня, осуществили авиаудары.
Армия России медленно, но верно движется к завершению этой цели. Помимо этого, к задачам можно отнести окончательное взятие "Азовстали" и удержание сухопутного коридора на полуостров Крым, заявил генерал.
"Они собрали все возможности…, делают выводы, и для нас представляет это большую угрозу. Мы к этому готовимся, поэтому эти бои будут очень сложные для ВСУ. Нужна всенародная поддержка, которая, я думаю, и будет осуществляться", — подытожил Романенко.
А тем временем, ВСУ сегодня покинули "треугольник" — район Рубежного, Лисичанска и Северодонецка.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".