EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Украинский генерал Генштаба Романенко: ВСУ ждут тяжёлые времена

Силовые структуры

РФ сформировала весьма крупную группировку на донбасском направлении. Учтены ошибки прошлого наступления и начато продвижение к границам Донбасса.

Украинский генерал Генштаба Романенко: ВСУ ждут тяжёлые времена

Об этом заявил экс-заместитель главы Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Эта группировка со вторника, 19 апреля, вступила в боевые действия, говорит украинский военный. Первоочередная задача наступления — захват ЛДНР в границах областей. Сейчас там идут сложные бои, ВС РФ тяжёлой артиллерией нанесли массированные удары, также ударили системами залпового огня, осуществили авиаудары.

Армия России медленно, но верно движется к завершению этой цели. Помимо этого, к задачам можно отнести окончательное взятие "Азовстали" и удержание сухопутного коридора на полуостров Крым, заявил генерал.

"Они собрали все возможности…, делают выводы, и для нас представляет это большую угрозу. Мы к этому готовимся, поэтому эти бои будут очень сложные для ВСУ. Нужна всенародная поддержка, которая, я думаю, и будет осуществляться", — подытожил Романенко.

А тем временем, ВСУ сегодня покинули "треугольник" — район Рубежного, Лисичанска и Северодонецка.

Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Захарова обвинила Киев в препятствовании эвакуации мирных жителей в РФ
Захарова назвала экстрадицию Ассанжа в США приговором западным демократиям
Россия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"
Украинский генерал Генштаба Романенко: ВСУ ждут тяжёлые времена
Леонков рассказал о жалостливых историях украинских военнопленных
Анпилогов: ВС РФ успешно использовали фактор внезапности в первые дни кампании
Захарова: украинские националисты не избегут возмездия
Телеведущий Иван Ургант вернулся в Россию
Посольство Китая поможет предпринимателям РФ наладить бизнес-связи с КНР
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Силовые структуры
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Силовые структуры
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Ирина Шлионская Чёрные рынки Востока стали местом сбыта контрабанды древних артефактов Ирина Шлионская Усам Оздемиров Блицкриг Запада не удался. Готова ли Россия к затяжной экономической войне? Усам Оздемиров Любовь Степушова Почему Индия выбирает Россию, а не США Любовь Степушова
Мир. Новости мира
НМ ДНР: Киев заявил о захвате Марьинки в попытке скрыть массовые потери ВСУ
Силовые структуры
Луганскинформцентр: ВСУ уходят из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Молдавия начала давление на Приднестровье. Последствия будут критическими
Новости Молдовы
Молдавия начала давление на Приднестровье. Последствия будут критическими
Последние материалы
Анпилогов: ВС РФ успешно использовали фактор внезапности в первые дни кампании
Чёрные рынки Востока стали местом сбыта контрабанды древних артефактов
Захарова: украинские националисты не избегут возмездия
Телеведущий Иван Ургант вернулся в Россию
Посольство Китая поможет предпринимателям РФ наладить бизнес-связи с КНР
Депутат Госдумы: слова Поклонской о спецоперации не стоит считать предательством
Володин пошутил про сбежавших из РФ чиновников: "Может, они направлены туда"
Захарова: страны НАТО делают всё для затягивания спецоперации на Украине
Правозащитник назвал экстрадицию Ассанжа в США неофициальной санкцией против РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников