Украинский генерал Генштаба Романенко: ВСУ ждут тяжёлые времена

РФ сформировала весьма крупную группировку на донбасском направлении. Учтены ошибки прошлого наступления и начато продвижение к границам Донбасса.

Об этом заявил экс-заместитель главы Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Эта группировка со вторника, 19 апреля, вступила в боевые действия, говорит украинский военный. Первоочередная задача наступления — захват ЛДНР в границах областей. Сейчас там идут сложные бои, ВС РФ тяжёлой артиллерией нанесли массированные удары, также ударили системами залпового огня, осуществили авиаудары.

Армия России медленно, но верно движется к завершению этой цели. Помимо этого, к задачам можно отнести окончательное взятие "Азовстали" и удержание сухопутного коридора на полуостров Крым, заявил генерал.

"Они собрали все возможности…, делают выводы, и для нас представляет это большую угрозу. Мы к этому готовимся, поэтому эти бои будут очень сложные для ВСУ. Нужна всенародная поддержка, которая, я думаю, и будет осуществляться", — подытожил Романенко.

А тем временем, ВСУ сегодня покинули "треугольник" — район Рубежного, Лисичанска и Северодонецка.