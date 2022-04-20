Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооружённые силы РФ установили контроль над городом Рубежное Луганской Народной Республики.
Чеченский лидер опубликовал в соцсети видеозапись, на которой видно, что на въезде в город солдаты поднимают российский и чеченский флаги.
В среду, 20 апреля Луганскинформцентр сообщил, что украинские военные покидают окрестности Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.
Ранее экс-заместитель главы Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия сформировала крупную группировку войск на донбасском направлении. Он отметил, что Минобороны РФ учло ошибки прошлого наступления и более продуманно продвигается к границам Донбасса. По его словам, в ближайшие дни ожидаются "очень сложные для ВСУ бои".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".