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Автор Игорь Рябов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооружённые силы РФ установили контроль над городом Рубежное Луганской Народной Республики.

Чеченский лидер опубликовал в соцсети видеозапись, на которой видно, что на въезде в город солдаты поднимают российский и чеченский флаги.

В среду, 20 апреля Луганскинформцентр сообщил, что украинские военные покидают окрестности Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

Ранее экс-заместитель главы Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия сформировала крупную группировку войск на донбасском направлении. Он отметил, что Минобороны РФ учло ошибки прошлого наступления и более продуманно продвигается к границам Донбасса. По его словам, в ближайшие дни ожидаются "очень сложные для ВСУ бои".

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
лнр украина рамзан кадыров
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