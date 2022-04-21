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Автор Юлия Миленина

Леонков: Путин хочет заставить боевиков на "Азовстали" сдаться самостоятельно

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин намерен довести украинских боевиков, засевших на "Азовстали" в Мариуполе, до такого состояния, при котором они сдадутся самостоятельно. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя в интервью Pravda.Ru решение российского лидера отменить штурм промзоны завода.

Леонков: Путин хочет заставить боевиков на "Азовстали" сдаться самостоятельно

По словам специалиста, украинские националисты и иностранные наёмники превратили подземелья комбината во множество рубежей обороны. Леонков предположил, что они могут быть заминированы. На некоторых галереях, убеждён эксперт, стоят огневые точки, которые необходимо брать штурмом.

"При этом, конечно, жертвовать жизнями наших солдат и офицеров нецелесообразно. Проще закупорить украинским военным все входы и выходы, осадой довести до того, что они сами сдадутся. Но имеет смысл обрушить какие-то галереи с помощью высокоточного авиационного оружия или тяжёлого вооружения, чтобы периодически стучаться в дверь, за которой они прячутся", — сказал собеседник издания.

Он подчеркнул: с территории "Азовстали" боевики смогут выйти только одним способом — путём сдачи армии РФ.

Ранее Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу поручил Вооружёнными силам РФ заблокировать промышленную зону завода так, чтобы "муха не пролетела".

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир путин алексей леонков
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